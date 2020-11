Le trailer ultime pour le jeu Spider-Man: Miles Morales

Lorsque la franchise Marvel's Spider-Man sur Playstation fera son retour dans deux jours pour accompagner la sortie de la PS5, ce n'est pas Peter Parker que nous retrouverons sous le costume du héros, enfin, pas seulement. Miles Morales débarque dans l'univers, d'abord sous la tutelle de Peter, avant de voler de ses propres ailes. Marvel, Insomniac Games, et Sony ont dévoilé le trailer ultime du jeu, que vous pouvez découvrir ci-dessous.

On y apprend notamment que Miles fera face à Roxxon Corporations et The Undergroung, on nous présente également son meilleur ami Ganke Lee et son oncle, Aaron Davis, alias Prowler.

Il est également annoncé que pour les joueurs qui se procureront l'édition Ultimate, avec la version remasteurisée du premier jeu Marvel's Spider-Man , les sauvegardes de PS4 seront désormais transférables sur PS5, pour ne pas avoir à recommencer tout le jeu.

Enfin, sachez que les premières reviews du jeu par la presse US sont assez dithyrambiques, avec des notes avoisinnant régulièrement les 9/10.

Marvel's Spider-Man : Miles Morales sort ce jeudi 12 septembre, en même temps que la Playstation 5.