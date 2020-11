Freaks' Squeele Kim Trauma : Interview de Florent Maudoux et de Rebecca Morse

Dans le cadre du concours organisé avec Ankama pour la sortie de Kim Trauma, nous avons eu la chance de pouvoir poser quelques questions à Florent Maudoux et Rebecca Morse (en plus de quelques questions/réponses dévoilées par l'éditeur). L'occasion pour les fans d'en savoir un petit peu plus sur le petit dernier de l'univers Freaks' Squeele mais également de parler avenir.

Bonne lecture à tous !

Comment est née votre collaboration ?

Rebecca :

J'ai rejoint l'atelier de Florent à la faveur d'un déménagement - en ayant changé de quartier, mon Ancien atelier One Shot n'était plus à un pratique petit quart d'heure à pied - et par un heureux hasard de timing, j'ai vu passer la petite annonce "place libre" de Florent sur la mailing list des auteurs de BD lyonnais. J'y suis allée à l'essai et l'ambiance m'a beaucoup plu. Au bout de quelques mois de travail en voisins, Florent m'a proposé de rejoindre son projet Kim. Il a fallu encore un peu de temps pour que je sois disponible... et suffisamment en confiance pour mettre les pieds graphiquements dans son univers, que j'appréciais beaucoup en tant que lectrice.

Florent :

Ce que Rebecca ne dit pas c'est qu'elle est arrivée alors que j'étais en pleine galère avec un auteur avec qui je collaborais, un mauvais moment qui a quand même duré pas loin de six mois... J'ai bien cru qu'elle n'accepterait jamais de bosser sur ce nouveau projet !

Comment s'est-elle passée ? Au niveau de l'écriture du scénario et du dessin ?

Rebecca :

Nous avons beaucoup parlé des intentions de Florent pour développer ces petites histoires annexes et postérieuses des personnages de Freaks, ainsi que des potentielles variations de format pour ce projet, qui a longtemps été conçu comme apparenté à un webcomic, et pour lequel Florent avait déjà fait un énorme travail préparatoire.

A l'heure du premier tome, "Patiente Zéro" est entièrement de Florent ; pour "Silicone Carnée", il a scénarisé et prépare une espèce de découpage-storyboard, sur lequel je fais les dessins des personnages (et demande à modifier parfois quelques répliques). Les planches repassent par Florent (...) pour les décors et une mise en couleur dont il a pour l'instant le secret (et surtout, beaucoup plus de pratique et d'aisance). Cela permet d'entretenir une cohésion avec ses autres albums et d'adoucir le passage de relais... (et comme ça, je tiens le planning !)

Pour les histoires à venir, nous avons commencé à discuter ensemble, je serai un peu plus impliquée à l'écriture... et on va ajuster au fur et à mesure la collaboration au dessin.

Florent :

Ce premier album devra quand même beaucoup à Rebecca, son oeil affuté et son sens aigu de l'éthique. J'ai remanié certains dialogues et certaines scènes en constatant qu'elles ne trouvaient pas d'écho dans sa lecture, j'en suis à présent beaucoup plus firt et confiant (confiance renouvelée par la relecture d'amis psychiatre et psychologue clinicienne). Pour la suite, nous avons commencé à monter naturellement une sorte de "Think Thank" qui profite à nos projets respectifs. On débat longuement des choix scénaristiques et des histoires de Funérailles, Kim Traüma et même Dragon & Poisons. Il n'y a aucun doute que l'Etalon de Wall Street, le prochain titre de Kim dont l'inénarrable Scipio sera le patient, sera une collaboration beaucoup plus poussée.

Freaks' Squelle commence à compter de nombreux spin-off. Pourtant, chacun d'entre eux a clairement une approche différente et a donc, une identité bien à lui. Est-ce que Kim Trauma est également différent ? Et si oui, à quel niveau ?

Florent :

J'avais déjà réalisé Rouge avec Sourya au dessin, pour autant sur Kim notre relation de travail est totalement différente. Rebecca participe au dessin et même si pour ce premier tome elle est arrivée après l'écriture des deux épisodes, elle a largement contribué à la relecture. Cela amène forcément un regard nouveau et une identité forte à Kim. Rebecca est super calée sur les questions éthiques, elle a un réseau très large et passe beaucoup de temps à se renseigner avec beaucoup de rigueur et un sens de la Justice très développé.

Rebecca :

(merci!) J'étais lectrice assidue de Freaks Squeele avant de rencontrer Florent, donc je dirais que j'ai la familiarité et l'affect d'une fan avec l'univers et les personnages et leur vécu "jusqu'ici". Mais ça reste vraiment les "figurines"-créations de Florent, et en tant qu'auteur complet son œuvre est extrêmement personnelle, en plus d'être encore en évolution - à l'atelier, je vois naître les magnifiques planches de la suite de Funérailles et je ne sais pas où il compte mener l'histoire... alors que c'est une préquelle à la timeline Freaks+Kim Traüma.....! Donc, avec Kim aussi, c'est toujours lui qui pose l'idée principale, il imprime une première dynamique et les thèmes profonds des histoires - ça, je ne saurais vraiment pas faire. Mais ensuite je vois plein de possibilités et d'enchaînements logiques (ou débiles...!), je le bombarde de suggestions et de questions, ce qui crée un ping-pong narratif très productif et de fait un travail d'affinage sur les messages perçus ou voulus.

Florent, dans ce premier tome, vous êtes en charge de la première histoire. Est-ce que vous allez également partager la vedette avec d'autres auteurs pour les tomes suivants ? Est-ce que Rebecca Morse sera, une fois encore, à vos côtés ?

Florent :

Kim Traüma est notre titre, à notre sens c'est une merveille. Si les lectrices et les lecteurs sont au rendez-vous, nous répondrons présents. Les idées ça n'est pas ça qui manque ! Le secret c'est de savoir développer un pitch pour en faire une bonne histoire. En binôme et avec le ping-pong narratif, nous sommes mieux armés pour éviter les fausses-bonnes-idées et autres pièges tendus aux scénaristes de ce genre de série sitcom.

Comptez-vous mettre en avant des liens avec les autres récits de l'univers Freaks' Squeele ou est-ce que vous allez tenter de conserver une certaine indépendance ?

Florent :

Ne pas prendre les lecteurs en otage est important, sur Kim c'est une priorité puisque chaque histoire doit pouvoir se lire indépendamment. Pourtant nous allons faire en sorte de satisfaire les lecteurs de la première heure en développant les tares et les défauts de leurs personnages favoris.

Le fait que Rebecca soit une fan de l'univers Freaks' Squeele nous permet aussi d'anticiper les aventures qui permettraient de boucler certains arcs narratifs qui mériteraient une suite.

Avez-vous des thèmes précis que vous aimeriez aborder dans cette nouvelle série ?

Florent :

Vaste question. Je pense revenir parler de la culture de l'élitisme, un sujet qui me touche tout particulièrement. La succession et le passage de flambeau dans ce monde qui s'assombrit est une source d'inspiration sans fin.

Rebecca :

Comme je l'ai dit juste avant, je considère que c'est Florent qui mène la barque pour les grandes décisions et thèmes. J'ai peut-être une ou deux envies qui commencent à se former, mais je ne veux pas faire jouer aux personnages de la FEAH des rôles qui ne leur vont pas, au nom d'un message. Il faut que ce soit organique.

Pouvez-vous nous en dire plus sur le futur des titres Freaks' Squeele ? Est-ce que vous avez déjà une visibilité sur le nombre de tomes total des séries Funérailles et Kim Trauma ? Avez-vous d'autres spin-off en tête ?

Florent :

Nous écrivons d'ores et déjà l'Etalon de Wall Street qui parlera tout particulièrement de Scipio.

Val fera l'objet d'épisodes centrés sur son rôle de magical girl, à l'origine elle devait avoir sa propre série, mais son rôle d'infirmière se fond avec celui de guerrières de l'amour.

Ma femme est tombée malade il y a quelques jours. Sans surprise, aujourd'hui, je suis donc malade à mon tour. Nous nous mouchons et nous avons mal à la tête. Que peut faire Kim pour nous ?

Florent :

Elle vous dirait qu'avant de demander de l'aide, commencez par vous demander ce que vous pouvez faire pour aller mieux ! Et une fois que vous irez mieux, d'aller aider votre prochain, bande de feignants !

Rebecca :

Val serait peut-être plus aimable et vous conseillerait une bonne soupe chaude et des compléments de vitamines, mais n'essayez même pas une seconde de la feinter si on vous ordonne l'isolement en quarantaine. On est à peu près sûrs que l'infirmerie comporte un sous-sol donjon.

Voilà pour ce petit échange. Nous remercions, une fois encore, Florent et Rebecca d'avoir pris le temps de nous répondre !