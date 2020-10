S'il y a bien une bande dessinée dont on parle rarement sur MDCU, c'est bien Freaks' Squeele. Et pour cause, ce n'est pas du comics... Nous pourrions donc très bien nous arrêter là. Le truc, c'est que c'est tout de même un petit peu plus compliqué que ça. Non seulement l'univers est entre la comics et le manga mais, en plus, il traite des super-héros et il n'est pas rare que le titre fasse surface lorsque le staff échange avec les visiteurs lors des conventions (mais siiii, vous savez, les conventions ? Le truc durant lequel on pouvait voir des gens et partager notre passion sans avoir peur de choper la moindre merde ?). De même, tous les tomes ont été référencés sur MDCU et il n'est pas exagéré de dire qu'ils ont leur petit succès. C'est pourquoi, aujourd'hui, et afin d'accompagner la sortie de Kim Trauma, nouveau spin-off de l'univers Freaks' Squeele, nous avons décidé de parler un petit peu de cette bande dessinée qui, mine de rien, a déjà plus de dix ans.

Avant toute chose, on notera que, dans l'idéal, il est quand même préférable de commencer par la série mère. Par contre, ce n'est en aucun cas une obligation. Vous pouvez très bien lire les spin-off sans jamais avoir lu la saga principale. Vous ne devriez pas être perdu pour autant. Ceci étant dit, passons au coeur du dossier.

Les auteurs

L'univers a été créé par Florent Maudoux. A ce titre, il s'occupe des scénarios, des dessins et des colorsations de Freaks' Squeele, premier du nom, mais également de Freaks' Squeele : Funérailles. Concernant Freaks' Squeele Rouge, il occupe le poste de scénariste tandis que Sourya s'occupe de la partie graphique. Enfin, il est en charge de la première histoire de Kim trauma tandis que Rebecca Morse est en charge de la seconde et Isabelle Bauthian et Nathalie Vessillier sont en charge de la dernière.

Les personnages

Chance : Démone, elle ressemble pourtant plus à une adolescente/jeune adulte qu'à un véritable démon (si on fait abstraction de ses ailes démoniaques). Elle est la plus déjantée du groupe et a une sérieuse tendance à la nudité. Le personnage prend une toute nouvelle dimension après sa rencontre avec Funérailles.

Ombre de Loup : Il est le personnage le plus imposant du groupe mais est, pourtant, le plus effacé. Il est calme et puissant, gigantesque et timide, monstrueux et calme. Il cherche à devenir un héros afin de défendre les droits de la forêt.

Xiong Mao : Dernier membre du trio de choc. C'est une jeune métisse qui ne possède aucun pouvoir particulier mais qui maîtrise le "flamendo", un art qui mixe le flamenco et le combat. Elle est la plus appliquée dans les études et possède de nombreuses ressources notamment dans tout ce qui concerne la stratégie ou les armes blanches. Elle a un lourd passé dans lequel sa famille est également impliquée.

Funérailles : Personnage très mystérieux qui tient le rôle de professeur au sein de l'université F.E.A.H. . Souvent considéré comme étant le meilleur combattant au monde, il est également réputé pour porter malheur...

Freaks' Squeele

Il s'agit de la série mère, celle par quoi tout a commencé. Elle est composée de sept tomes qui ont été vendus entre 2008 et 2015, sans parler des rééditions et autres sorties en coffrets.

L'idée de base est assez simple à résumer. Vous suivez deux jeunes femmes, Chance et Xiang Mao, et un homme-loup, Ombre, alors qu'ils intègrent une université de super-héros. Ensemble, ils vont devoir faire équipe afin d'être plus forts que les autres élèves mais également réussir les épreuves tordues des professeurs pour, finalement, devenir des super-héros. Le problème, c'est que la vérité finit toujours par éclater. Et si l'université avait pour but, non pas de créer des super-héros, mais des super-vilains ? Comment vont réagir Chance, Xiang Mao et Ombre du loup ? Mais bon, là encore, nous partons du principe qu'ils vont réussir leur premier véritable défi : conserver leur serviète de bain (oui, c'est aussi ça Freaks' Squeele).

- Bonjour, je voudrais devenir un héros, pourrais-je avoir des renseignements à propos de votre école ?

- Et bien, pour entrer dans notre prestigieux établissement nous exigeons le bac, ensuite il faudra passer un concours. Si vous avez la chance de faire partie des heureux élus il vous sera enseigné tout ce qui est nécessaire pour passer héros professionnel : super heroes, action heroes, tactical heroes ou encore crafter heroes. Les chances de trouveer un emploi à la sortie de notre université sont de 99.99%.

- Excellent ! Et... Est-ce que je peux contacter les anciens élèves ?

- Cela ne va pas être possible dans l'immédiat, l'association n'est pas encore montée. Mais il est prévu pour le courant de l'année prochaine de créer un forum interpromo.

- Bien, si c'est pour bientôt... Où est-ce que je dois signer ?

Freaks' Squeele : Rouge

Premier spin-off, il se concentre sur le passé de Xiong Mao. Oeuvre plus sérieuse, elle apporte de nombreuses réponses quant au personnage cité précédemment. Série complète publiée de 2013 à 2015. Elle est composée de trois tomes.

- Tu sais ma fille, une lame est en quelque sorte comme une déesse de la mort. N'oublie jamais qui elle est. Traite-là, ne serait-ce qu'un instant, avec légèreté et mépris... et tu risquerais d'y laisser un doigt. Mais si tu la tiens avec respect, si tu sais en prendre soin... alors elle peut devenir ta meilleure alliée. Une bonne lame ne te trahira jamais.

- Alors les lames sont meilleures que les gens ?

Freaks' Squeele : Funérailles

Série publiée entre 2013 et 2020 et actuellement composée de six tomes. Elle se focalise cette fois encore sur le passé d'un personnage : Funérailles. Ce dernier est un personnage récurent de la série-mère. Il y tient le rôle de professeur tout en ayant un lien fort avec Chance. Dans cette série, nous découvrons notamment comment le personnage a fini défiguré et comment il a perdu son bras. Elle est souvent considérée comme étant la série la plus sombre de l'univers Freaks' Squeele.

Voici l'histoire de celui qui fait tomber les rois et s'effondrer les civilisations : Funérailles...

Freaks Squeele : Kim Trauma

Dernier spin-off en date avec un premier tome qui sortira le 23 octobre. Nous y suivons Kim et son équipe qui enquêtent, comprennent et dispensent des thérapies de choc adaptées aux étudiants de la légendaire F.E.A.H., l'université des super-vilains. Le premier tome est composé de trois histoires. Il est d'ores et déjà annoncé que les tombes pourront être lus dans n'importe quel ordre sans aucun problème.

A grands pouvoirs... grands effets secondaires !

Les super-héros peuvent eux aussi attraper un rhume ou prendre un coup au moral. Le souci étant que les symptômes de leurs maladies sont à la hauteur de leurs capacités : épiques, voire dangereusement catastrophiques !

Heureusement, il existe un endroit dans la Faculté des Héros où une équipe de choc traitera ces cas extrêmes... avec des solutiosn thérapeutiques extrêmes !

En outre, vous trouverez également des mini-histoires au sein des albums "Doggybags" mais également un roman (l'étoile du soir, par Ophélie Bruneau) et un jeu de plateau (Freak's Squeele le jeu d'aventures).

C'est tout pour cette présentation de l'univres Freaks' Squeele. Le connaissiez-vous ? Qu'en avez-vous pensé ?