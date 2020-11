Le sommaire du one-shot Last Stories of the DC Universe

DC Comics a dévoilé le sommaire du one-shot Dark Nights: Death Metal - The Last Stories of the DC Universe #1, qui sortira le 8 décembre prochain et présentera les dernières histoires avant la fin du monde (ou plutôt du multivers) pour tous les héros DC. On y retrouve de grands noms au scénario et au dessin, avec des histoires qui risquent d'être marquantes, à l'instar de ce qui avait pu être fait au moment de Crisis on Infinite Earths.

Ainsi, Joshua Williamson, James Tynion IV et Scott Snyder s'intéresseront aux Titans dans "Together", dessiné par Travis Moore. Jeff Lemire s'attaque aux Green Lanterns dans "Last Knights", accompagné par Rafael Albuquerque. La scénariste actuelle de Wonder Woman, Mariko Tamaki, s'occupera également de l'amazone dans "The Question", dessiné par Daniel Sampere. "Dust of a Distant Storm" verra Black Canary et Green Arrow être écrits par Gail Simone et dessinés par Meghan Hetrick. Aquaman sera au programme de l'histoire nommée "Whale Fail", par Christopher Sebela et Christopher Mooneyham, alors que "We Fight for Love" sera le mantra de la Bat-Family sous la plume de Cecil Castellucci et du dessinateur Mirka Andolfo. Enfin, on terminera avec Superman, par nuls autres que Mark Waid et Francis Manapul, dans "Man of Tomorrow".