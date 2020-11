Stargirl : Thunderbolt a trouvé sa voix

Selon Entertainement Weekly, le comédien Jim Gaffigan rejoint le casting de la seconde saison de Stargirl. Après Eclipso et The Shade, c'est Thunderbolt qui intégrera la série. EW précise que, étant en images de synthèse, l'acteur ne fournira que sa voix au personnage.

Malgré les amis perdus au fil de sa longue existence, Thunderbolt aurait gardé son côté joyeux et malicieux. Ce dernier est décrit comme un génie bien intentionné, mais qui cause souvent plus de mal que de bien. Les vœux qu'il exauce causerait parfois plus de problèmes qu'anticipés pour ceux qui les demandent.

La première saison avait teasé le personnage avec l'apparition du stylo dans lequel Thunderbolt serait contenu, lorsque Courtney Whitmore l'avait pris dans le QG de la Société de Justice d'Amérique. Il ne reste plus qu'à se demander comment il croisera la route de Stargirl et des ses partenaires, et qui utilisera l'entité surnaturelle.

Précédemment sur la CW et DC Universe, Stargirl reviendra pour une deuxième saison en excusivité sur la CW en 2021.