Le scénariste Grant Morrison se déclare non-binaire

Lors d'une interview avec Mondo2000, le scénariste Grant Morrison, à qui l'on doit des oeuvre comme Doom Patrol, Batman, The Invisibles, The Green Lantern , et on en passe, s'est exprimé.e sur l'évolution du langague, du vocabulaire et de la perception des choses. "Iel", a notamment déclaré qu'il/elle se considère comme non-binaire, et selon CBR qui l'a contacté.e, souhaite désormais être désigné.e par le pronom "iel" (They/them en anglais, qui n'a pas de distinction masculin/féminin).

Lorsque j'étais enfant il n'y avait pas de mots pour décrire certains aspects de mon expérience. Je suis non-binaire, travesti (cross-dressing), 'gender queer' depuis que j'ai 10 ans, mais les termes disponibles pour ce que je faisais étaient peu nombreux et disparates. On avait transsexuel et travesti mais qui ressemblaient plus à des classifications psychatriques qu'à un choix de vie ! Je ne voulais pas être considéré comme une aberration médicale parce que ce n'est pas ce que je ressentais, et ce n'était pas non plus quelque chose que l'on pouvait juger hâtivement. Des termes comme 'genderqueer' et 'non-binaire' ne sont devenus à la mode qu'à la fin des années 90. Donc les jeunes comme moi avaient peu de choix pour décrire notre attraction vers l'ambiguité sexuelle. Aujourd'hui il y a tout ce nouveau vocabulaire, permettant aux jeunes de savoir exactement où ils se situent sur l'échelle du genre et de la sexualité, donc je pense que c'est positif de perdre quelques mots controversés quand on en créer de nouveaux qui offrent une approche plus fine et juste de l'expérience.

Le volume 3 de Wonder Woman: Earth One sort le 9 mars prochain, et Morrison est revenu.e sur cette histoire, qui n'est pas étrangère à ce sujet plus général sur sa perception de soi, ainsi que la perception de genre et de preconceptions dans ces perceptions.