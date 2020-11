Une collection Hellboy Universe Essentials annoncée

Un best of de l'univers

Mike Mignola, créateur du personnage d'Hellboy et de son univers, annonce une nouvelle collection pour tenter d'attirer un nouveau lectorat vers ses comic books. Il s'agit de Hellboy Universe Essentials, quatre livres qui seront consacrés à cet univers, présentant des histoires indivuelles marquantes, en commençant par le premier volume sur Hellboy lui-même, suivi par B.P.R.D., Lobster Johnson et Witchfinder. Les volumes de la collection auront des couvertures inédites de Mignola et Dave Stewart.

"Dans certains cas, B.P.R.D. et Witchfinder, il était plutôt facile de sélectionner les récits essentiels. Hellboy a été plus compliqué, il y a tellement à couvrir. Au final on a choisi de partir sur des collections d'histoires courtes, plutôt que sur un seul graphic novel, pour donner un meilleur aperçu du personnage. On a choisi des histoires importantes pour son background, mais aussi d'autres qui montrent simplement ce qu'il fait et comment il le fait. Certaines histoires sont présentes simplement parce que ce sont mes préférées." précise Mike Mignola.

Hellboy Universe Essentials débute en juillet 2021 aux États-Unis, reste à voir si cela nous sera proposé en France par Delcourt.