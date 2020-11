La série Wynd de retour en mai chez BOOM! Studios

Alors que la série de James Tynion IV et Michael Dialynas s'est terminé avec son numéro #5 il y a quelques semaines, ce n'est pas pour autant la fin pour Wynd. La série sera bien de retour chez l'éditeur BOOM! Studios et pas en temps que nouvelle mini-série puisque c'est un numéro #6 qui est annoncé, ce qui en fait donc désormais une vraie série régulière.

Wynd #6 est prévu pour mai 2021 et un visuel teaser a été dévoilé par le scénariste pour l'annoncer.

WYND #6 continue l'aventure avec de nouveaux visages et des dangers gardés secrets dans un monde où l'héritage magique est crain et à certains endroits, répréhensible de mort. Le jeune garçon nommé Wynd a caché son identité - et ses oreilles pointues - à tout le monde à Pipetown, même si cela signifie qu'il n'aura jamais la vie normale qu'il souhaite. Mais lorsque son secret est menacé, Wynd est forcé de quitter son chez lui et d'embarquer pour une dangeureuse quête qui le placera au coeur d'une conspiration royale qu'il est loin d'imaginer.

Désormais en fuite avec le garçon de ses rêves, son meilleur ami Oakley, littéralement un prince, Wynd devra accepter la magie en lui dans le but de survivre dans le vaste monde peuplé de vampires, fées, conspirations et même des dangers encore plus grands que ceux qu'il a laissé derrière lui.