Ant-Man : L'histoire de Ghost n'est pas terminée

Vous vous souvenez de Ghost, la "méchante" du film Ant-Man & The Wasp ? On ne vous en voudra pas si ce n'est pas le cas, elle aussi peu mémorable que le film en lui-même, si ce n'est plus. Pour autant, le personnage interprété par Hannah John-Kamen n'a pas vraiment eu de conclusion, ce qui pourrait être fait à l'avenir au sein du MCU.

À la fin du second volet des aventures de Scott Lang (Paul Rudd), Ant-Man voyage dans l'univers quantique pour trouver le moyen de corriger l'instabilité moléculaire d'Ava Starr et lui sauver la vie. Sauf que, Thanos intervient avec son claquement de doigts et on sait ce qui se passe derrière. L'intrige est donc plus ou moins laissée en suspens et le site Marvel.com, dans un récent post, présente le personnage de Ghost et finit en annoncant que le temps passé par Scott dans le royaume quantique, ainsi que la conclusion de l'histoire de Ghost, sont "une histoire pour un autre temps".

Il y a donc des chances pour que cette intrigue refasse surface dans le MCU, sous quel format, cela reste à déterminer. Ce pourrait être l'une des choses abordée dans Ant-Man 3, de Peyton Reed. Ou peut-être un court-métrage sur Ghost, comme on l'a eu par le passé pour le Mandarin , par exemple.