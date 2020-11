DC dévoile enfin son nouveau personnage Whistle

Annoncé depuis l'été 2019, le graphic novel Whistle va enfin de l'avant avec la publication du preview, dénichée par Bleeding Cool. Whistle entre dans la gamme Young Adult de DC et présente une nouvelle héroïne à Gotham City, sous la plume de E. Lockhart et les dessins de Manuel Preitano.

La jeune fille de 17 ans Willow Zimmerman a quelque chose à dire. Quand elle n'est pas dans la rue à défendre sa communauté, elle fait du bénévolat dans un refuge pour animaux. Elle tente d'aider ceux dans le besoin, même le chien errant nommé Lebowitz qui la suit partout. Mais autant elle en fait beaucoup autour d'elle, autant elle a des soucis à la maison, prenant soin de sa mère, atteinte d'un cancer. Son métier de professeure assitant d'études juives ne lui permet pas d'avoir une bonne assurance santé, et Willow sent que la situation devient urgente.

Dans un acte de désespoir, elle reprend contact avec son "oncle" Edward dont elle s'est éloignée, qui ouvre la porte vers une vie plus facile. À travers de simples jobs, comme être l'hotesse d'une soirée poker privée au sein de l'élite de Gotham, elle réussie à maintenir sa famille à flot, et de payer pour les traitements médicaux de sa mère.

La vie de famille de Willow s'améliore rapidement avec ces boulots, mais le prix à payer est une distanciation avec les gens auxquels elle tient vraiment. Son temps est désormais réservé à créer de nouvelles relations, comme avec la biologiste et professeure Pammie Isley. Et lorsque Willow et Lebowitz se retrouvent face au monstrueux Killer Croc devant la synagogue du quartier, ils sont tous les deux blessés, et se réveillent avec l'abilitié de pouvoir se comprendre l'un l'autre. Et il y a d'autres développemments également... d'étranges manières qu'ils ont d'être plus forts ensemble. Le militantisme de Willow reprend de plus belle, avec ces pouvoirs, elle peut vraiment sauver le monde !

Mais lorsque Willow réalise qu'Edward et ses amis font en vérité partie des pires criminels de Gotham City , elle doit faire une choix : rester loyale envers l'homme qui a aidé sa famille, ou utiliser ses nouveaux pouvoirs pour être une voix pour sa communauté.