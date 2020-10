Une variante de King in Black #1 réunit tous les symbiotes

Le nouvel event de Marvel débute en décembre avec le lancement de King in Black, qui verra le Dieu des symbiotes Knull s'attaquer à la Terre et à l'univers Marvel. Pour le premier numéro, Todd Nauck et Rachelle Rosenberg nous offrent une couverture variante "wraparound" (qui couvre donc la 1ère et la 4ème de couverture), présentant tous les symbiotes ayant jamais été introduits pas la maison des idées ! Et ça fait du beau monde.

On y retrouve bien sûr Knull, Venom, Carnage mais aussi Gwenom, Scream, Toxin, Anti-Venom, Agent Venom et Venomsaurus, entre autres.

King in Black #1 est écrit par Donny Cates et dessiné par Ryan Stegman, sortie prévue le 2 décembre.