Ray Fisher détaille ses accusations sur les reshoots de Justice League

Cela fait de nombreux mois désormais que l'acteur Ray Fisher (Cyborg) est monté au créneau pour mettre la lumière sur un mauvais traitement reçu durant les reshoots du film Justice League, menés par le réalisateur Joss Whedon, entre autres. Il accuse Whedon et les producteurs Geoff Johns et Jon Berg d'harcèlement moral et d'abus de pouvoirs. John ayant, d'après lui, été jusqu'à menacer sa carrière sur le plateau s'il ne se taisait pas concernant ses accusations. Une enquête officielle a été lancée par WarnerMedia mais les choses sont au point mort pour le moment, alors que Fisher n'était pas rassuré sur l'aspect "tiers" de l'enquêteur choisi.

Lors d'une interview pour Forbes, Fisher a pu revenir plus en détail sur ses accusations, et notamment en présenter un nouvel aspect : du racisme de la part de la production. Il aurait appris durant l'été que Joss Whedon aurait demandé à éclaircir la couleur de peau d'un acteur durant la post-production. Il cite aussi d'autres exemples de "whitewashing", après le départ de Zack Snyder, comme le rôle du père de Cyborg , joué par Joe Morton, considérablement coupé au montage, ou les rôles carrément supprimés pour Zheng Kai (Ryan Choi/Atom), Karen Bryson (Ellinore Stone) et Kiersey Clemons (Iris West). Il rapporte aussi des conversations racistes entre Johns et le chairman de Warner Bros., Toby Emmerich.

J'ai toujours suspecté que le racisme était un facteur déterminant dans le déroulement des choses, mais il n'y a que depuis cet été que je suis en capacité de le prouver.

Ray Fisher en profite aussi pour rappeler les autres problèmes et comportements déplacés, notamment une nouvelle fois des menaces sur sa carrière et celle d'autres acteurs de la production.

Le racisme n'était qu'un des problèmes avec les reshoots. Il y a eu des accès de colère, des menaces, de la coercion, des moqueries, des conditions de travail inacceptables, du dénigrement et des façons de nous faire tourner en bourrique comme vous ne le croiriez pas. Geoff Johns m'a fait des menaces voilées concernant ma carrière durant les reshoots de LA pour Justice League. Des sources multiples m'ont informé que Joss a menacé les carrières d'autres personnes de la production. Toby a été tenu au courant et a préféré couvrir Whedon que de s'attaquer au problème. La situation a dû remonter jusqu'à Kevin Tsujihara (ancien directeur de Warner Bros.) pour avoir des résultats.

Un nouvel enquêteur a désormais été amené sur le dossier, avec lequel Fisher se sent plus "optimiste". La suite au prochain numéro.