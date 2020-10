[Sorties Comics] Vendredi 30 Octobre

Bliss Comics



SI VOUS VOYEZ ROUGE, VOUS ÊTES DÉJÀ MORT.



Il y a bien longtemps, elle était un agent du MI-6. Elle s’appelait Angelina Alcott. Mais Angelina est morte, et il ne reste plus que Roku. Aiguisée comme un rasoir et transformée par la magie noire, elle est devenue l’ultime assassin du monde du crime. Mais la femme la plus dangereuse de la planète s’apprête à attaquer une cible qu’elle-même ne peut pas tuer.



Un one-shot d’action efficace, pour les amateurs de Ninjak notamment, et dans la lignée de Killers.



Contient la mini-série Roku #1-4

Prix : 17€