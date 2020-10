Preview du lancement d'Immortal Studios avec The Adept

Un nouvel éditeur de comics débarque sur le marché américain avec Immortal Studios, porté par le groupe Wuxia Entertainment. Leur première série s'appelle The Adept, et voici la preview ainsi que le pitch du premier numéro.

The Adept est une nouvelle série écrite par Tasha Huo et Charlie Stickney, d'une histoire originale de Peter Shiao, avec des dessins et couleurs de Yishan Li et lettrage de Deron Bennett. Le premier numéro de 48 pages raconte l'histoire profonde et personnelle d'une jeune femme qui débute son parcours pour devenir experte d'une ancienne tradition martiale, perdue depuis des millénaires. C'est une histoire d'action, de transformations et de mystère, mais son essence : le retour à la maison. Et qu'est-ce que le retour à la maison sans une chance de rédemption ? Et vous savez ce qui vient toujours avec la rédemption... ? KUNG-FU. Ok, pas toujours. Mais chez nous oui !