Le bêtisier de la saison 2 de The Boys

Alors que la saison 2 est désormais achevée, Amazon Prime Video tente de vous donner votre dose de The Boys pour ne pas trop vous laisser en manque. C'est un bêtisier qui est proposé aujourd'hui par la plateforme, avec un montage de presque quatre minutes qui revient sur certains des ratés les plus drôles des acteurs et de la production, durant le tournage de cette seconde saison.

La production de la saison 3 devrait débuter début 2021, si tout se passe bien jusque là.