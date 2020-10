La saison 3 d'American Gods en janvier

L'auteur du roman originel Neil Gaiman annonce le retour de l'adaptation télévisuelle d'American Gods pour le 10 janvier, avec le début de la troisième saison sur Starz. Il a partagé un message sur Twitter pour expliquer que cette saison devrait revenir un peu plus près de ce que les fans ont aimé dans le roman. Il se dit aussi surpris de voir à quelle point l'histoire résonne beaucoup avec l'actualité et le monde dans lequel nous vivons.

Les batailles des Dieux et des gens dans la saison 3 d'American Gods sont les combats de l'Amérique. Nous ne pensions pas que ce serait aussi actuel quand nous l'avons développé, et je ne savais pas non plus que le roman serait encore pertinent 20 ans après. Mais je suis content que ça se passe maintenant, dans une année où il semble que différentes histoires sont entendues, et honorées, et autorisées à changer le futur.