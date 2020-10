Un teaser de la Justice League de Snyder sur TikTok

La Warner Bros. est prête à se servir de toutes les plateformes disponibles pour promouvoir sa version Director's Cut de Justice League, par Zack Snyder, qui arrivera en début d'année prochaine sur HBO Max. Pour cibler un public plus jeune, peut-être, un teaser du film a été diffusé sur l'application TikTok.

On y retrouve un discourt de Ben Affleck en Bruce Wayne et notamment un nouvel aperçu de Steppenwolf, qui semble assez différent de la première version du film, un peu plus métalisé. Et on a toujours un Darkseid légèrement sur les nerfs.