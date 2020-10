[Preview VO] TMNT : The Last Ronin #1

IDW Publishing va lancer mercredi la publication événement autour de sa licence phare Teenage Mutant Ninja Turtles avec The Last Ronin dans un format oversized, en format comme en pagination. Cette mini-série en 5 numéros met en images une idée de Kevin Eastman et Peter Laird, co-créateurs des célèbres tortues, qui date d'il y a plusieurs dizaines d'années, à savoir un projet à la Dark Knight Returns, dans un futur dystopique particulièrement sombre. Une plume bien habitué de la licence en la personne de Tom Waltz apporte également sa contribution au script alors que le duo Esau & Isaac Escorza subliment les layouts d'Eastman. Voici la preview :

"C'est l'événement TMNT de 2020 ! Un récit épique comme vous n'en avez encore jamais vu tout droit venu de l'imagination des co-créateurs des TMNT Kevin Eastman et Peter Laird ! Dans un New York futuriste bien différent de celui que nous connaissons aujourd'hui, une Tortue rescapée s'engage dans un mission qui paraît perdue d'avance pour rendre Justice à ses amis et sa famille vaincus. Des layouts dynamiques d'Eastman, l'encrage d'Esau et Isaac Escorza et un script palpitant plein de surprises de l'auteur de longue des TMNT Tom Waltz, tout est réuni pour en faire l'une des histoires des TMNT les plus mémorables de l'histoire !"