Neil Gaiman et Gary Frank partants pour un comics Death sur le covid

Les réseaux sociaux peuvent faire germer de jolies idées de projets. Suite à une remarque d'un lecteur sur une ancienne histoire autour du personnage de Death (Sandman) qui sensibilisait sur le SIDA, l'auteur Neil Gaiman a répondu en disant qu'il aurait aimé faire une même histoire mais sur la pandémie du covid-19 en 2020, Death Talks About Life' for Covid. Et a ajouté qu'il pourrait peut-être en parler à DC Comics, d'ailleurs. Ce à quoi Gary Frank a répondu en audionnant pour le poste de dessinateur, avec un dessin de Death qu'il a fait tout récemment. Il en a aussi fait un de Morphée lui-même, on vous le propose aussi, parce que ça fait du bien aux rétines.

Ce qui rend ce projet que l'on aimerait tellement voir naître un brin crédible, c'est qu'un éditeur de DC, Chris Conroy, qui s'occupe notamment de l'univers de Sandman , a répondu en disant "Oui s'il vous plait bonjour".

Le premier numéro du genre, Death Talks About Life, faisait huit pages et avait été distribué gratuitement pour sensibiliser aux virus du VIH et du SIDA, avec notamment une apparition de John Constantine, à qui Death montrait comment mettre un préservatif sur une banane. Qui sait, La Mort sera peut-être la seule à pouvoir convaincre quelques américains réticents de porter un masque.