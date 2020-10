Pas de reshoot pour The Suicide Squad de James Gunn

C'est devenu tellement rare qu'il est devenu important de le souligner lorsque cela arrive. Le réalisateur James Gunn a déclaré sur les réseaux sociaux lors d'échanges avec les fans que le film The Suicide Squad était pratiquement terminé et ce, de manière définitive. Il n'y aurait aucun reshoot de prévu. Toujours selon Gunn, la raison en est simple : Warner Bros et le réalisateur sont satisfaits de la version actuelle. Toujours concernant le film, il ne resterait plus que quelques effets spéciaux à ajouter pour que ce dernier soit définitivement prêt.

A noter que nous n'avons pas plus d'informations concernant la satisfaction du studio. Autrement dit, nous ignorons si la Warner Bros est véritablement satisfaite du projet en l'état ou s'il s'agit plus d'une marque de confiance envers Gunn.