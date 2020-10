Marvel Vs Aliens sur les couvertures de janvier

C'était l'idée que l'on fantasmait au moment de la récupération de la licence Alien/Predator par l'éditeur Marvel, un Avengers Vs Alien ! À défaut d'en avoir une vraie histoire pour le moment, le combat se déroulera dans les couvertures variantes du mois de janvier. Et c'est tout l'univers Marvel qui est impliqué.

Avengers #41 par Leinil Francis Yu, Black Cat #2 par Peach Momoko et Black Widow #5 par Terry Dodson.

Captain America #27 par Ivan Shavrin, Captain Marvel #25 par Jamie McKelvie et Daredevil #26 par Rahzzah.

Fantastic Four #28 par Joshua Cassara, Guardians of the Galaxy #10 par Pepe Larraz et Immortal Hulk #43 par Declan Shalvey.

Iron Man #5 par Junggeun Yoon, King in Black #3 par Valerio Giangiordano, Miles Morales: Spider-Man #22 par Valerio Schiti.

Shang-Chi #5 par Iban Coello, Thor #11 par Daniel Warren Johnson et Venom #32 par Ryan Brown.

Wolverine #9 par R.B. Silva, X-Men #17 par Russell Dauterman et The Amazing Spider-Man #56 par Mark Bagley.

Il y aura également d'autres numéros touchés par ces variantes commes Spider-Woman #8 par Javier Garron, Iron Fist: Heart of the Dragon #1 par Kim Jacinto, X-Force #16 par Salvador Larroca et Marauders #17 par Larroca.