Retour sur le PopCon 2020

Enfin ! Ça faisait un petit moment qu’on attendait ce PopCon 2020. Initialement prévu au mois d’avril 2020 au Diagora de Labège, le salon de la culture geek de Toulouse s’est finalement tenu le 12 et le 13 septembre à Portet-sur-Garonne, à quelques encablures de la ville rose dans le magnifique écrin de verdure du Manoir du Prince. En effet, afin de respecter toutes les mesures sanitaires obligatoires pour cause de COVID 19, l’association Calme-Toi a dû changer son fusil d’épaule en quelques mois et proposer un salon à taille humaine (l’organisation a choisi de fixer une jauge maximale de 3 000 visiteurs par jour au lieu des 5 000 habituellement tolérés par la préfecture) et se diriger vers ce nouveau lieu magnifique et classieux.

Pour autant, le PopCon n’a pas lésiné sur les moyens et a tenu à attirer du beau monde à l’instar des acteurs Sylvester McCoy, Arben Bajraktarj ou bien Giulio Brizzi parmi toute une pléiade d’invités dont l’increvable Paul Renaud, Stéphanie Hans, Denis Bajram ou Olivier Vatine pour ce qui est du côté des comics ainsi que Christophe Bec, Valérie Mangin, Morade Rahni, Romain Pujol ou les équipes de l’éditeur Doryphore pour la BD traditionnelle. De plus, le PopCon a misé sur de nouvelles animations basées sur l’univers de Harry Potter, notamment avec un véritable tournoi de quidditch et de nombreuses conférences / rencontres.

Arrivés sur les lieux dès le samedi matin, nous découvrons avec ravissement le magnifique lieu qu’est le Manoir du Prince (des vieilles pierres, de la verdure, une très jolie fontaine, des allées verdoyantes...) avant d’aller faire le tour des multiples stands tous dédiés à l’univers geek. Et même si le nombre d’étals a été revu à la baisse du fait de la pandémie, l’organisation Calme-Toi a eu l’excellente idée de faire en sorte d’éviter les doublons et les triplons de stands (ça fait quand même du bien de ne pas se retrouver en face de 4 ou 5 stands de vendeurs de sabres japonais...).

De fait, la mise en place du PopCon 2020 est très cohérente malgré la situation sanitaire et permet de circuler de manière très fluide au sein du salon : un excellent point, donc.

En ce qui concerne la programmation remaniée pour l’occasion, cette édition 2020 a laissé la part belle aux rencontres avec les invités (conférences, photocall, dédicaces) ainsi qu’à la mise en avant de jeu (tournoi de Bomberman sur écran géant, parties de Just Dance enflammées, concours de cosplay, quizz / karaoké avec l’équipe de Coucoucircus, etc.). Mine de rien, même si le planning a été remodelé, le PopCon a su garder ses incontournables.

Du côté des conférences, l’accent a été mis sur la diversité puisqu’on a eu droit à des interventions de spécialistes de séries et webséries (Projet Wh8, Madlord...) ainsi que des interviews des comédiens invités (Sylvester McCoy, Arben Bajraktarj ou bien Giulio Brizzi) et des incontournables doubleurs comme Brigitte Lecordier (Dragon Ball), Patrick Borg et bien d’autres !

Du côté de l’univers des comic books, même s'il a été un peu mis en retrait pour cette édition et qu’il s’est fondu dans la masse des pôles bandes dessinées françaises, on a eu droit à une conférence très bien ficelée sur le vilain Thanos intitulée Thanos, Les Origines du Mal par l’excellent Xavier Fournier ainsi qu’une autre menée par Arno de Comicsblog sur le personnage de Batman à l’écran.

En définitive, malgré la pandémie et un protocole sanitaire pas toujours évident à mettre en place, le PopCon a su s’adapter et proposer une édition certes moins spectaculaire que les années précédentes mais pétrie de bonnes intentions et d’excellentes idées. Le parti pris de (re)venir sur un modèle à taille humaine s’avère largement gagnant dans la mesure où tous les festivaliers ont pu profiter pleinement du salon (ateliers, conférences, jeux, tournois, rencontres avec les invités...), le tout au travers de mesures sanitaires strictes mais bien comprises et intégrées par tout le monde.

Aux dernières nouvelles, le Festival Superhéros, qui devait se tenir initialement dans le milieu de l’année (l’acteur Lou Ferrigno de la série TV Hulk des années 1970 en était d’ailleurs l’un des invités phares), devrait avoir lieu en avril 2021 ! Bien évidemment, MDCU l’a d’ores et déjà noté dans son agenda...

Un grand merci à Nicolas et Sébastien