Une franchise Power Rangers ciné/TV en développement

L'univers Power Rangers au cinéma est confronté à un gros point d'interrogation depuis l'échec du dernier essai qui date de 2017, mais il se pourrait qu'il y ait du nouveau pour relancer cet univers. La société Hasbro, qui détient depuis 2018 les droits de la franchise, a acquis le studio eOne l'an dernier, et semble vouloir s'en servir pour tenter de nouvelles adaptations, avec cette fois plus d'ambition, à savoir un univers partagé entre le cinéma et la télévision.

Jonathan Entwistle, qui avait été choisi par la Paramount pour développer un nouvel long métrage, reste à la tête du projet malgré le changement de studio. On lui doit deux adaptations de comics pour Netflix, The End of the F***ing World et I Am Not Okay With This.

"Jonathan a une vision incroyablement créative pour cette franchise iconique et à succès, et est exactement l'architecte qu'il nous faut alors que nous réimaginons les univers cinématographiques et télévisuels de cette franchise. C'est une opportunité incroyable de proposer du nouveau Power Rangers aux générations de fans à la fois nouvelle et déjà existante. Nous amenons l'esprit de l'analogique dans le futur, en nous concentrons sur l'action et la narration qui ont fait de cette franchise un succès." commente les présidents respectifs de eOne et Global Television, Nick Meyer et Michael Lombardo.

Vous pouvez retrouver la série Power Rangers en comics chez l'éditeur Glénat Comics en France, qui reprend les personnages de la toute première série TV.