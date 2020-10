[Sorties Comics] Mercredi 21 Octobre

Panini Comics



Pas de note

Auteurs : Houser, Mooney



Quelqu'un qui ressemble à Black Widow commet des meurtres… et Natasha sait bien que ça n'est pas elle ! Cette saga complète vous propose une approche très différente de l'autre volume 100% MARVEL lui étant consacré, plus sombre et plus classique.

(Contient les épisodes US Web of Black Widow (2019) 1-5, inédits)

Prix : 17€