DCeased: Dead Planet #7 rend hommage au film Birds of Prey

Le dernier numéro de la mini-série évènement DCeased: Dead Planet rendra hommage au film Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn ), sorti en début d'année 2020. La couverture variante du numéro, réalisée par Ben Oliver , reprend l'une des affiches officielles du film, en s'amusant à changer les personnages présents pour les faire coller à l'histoire de la suite de DCeased.

Le numéro de Tom Taylor et Trevor Hairsine sortira le 19 janvier et conclura ce second volet de l'univers DCeased. Voici les deux autres couvertures :