Un trailer pour The Empty Man

S'il y a bien une adaptation de comics dont on parle rarement, c'est bien The Empty Man. Et pour cause, la promotion de ce film aura été quasiment inéxistante puisqu'il s'agit d'un des nombreux projets récupérés par Disney au moment du rachat de la 20th Century Fox. Et pourtant... non seulement il est toujours prévu pour le 23 octobre, mais en plus, nous avons droit à un trailer (oui, six jours avant sa sortie). Le voici :

Pour rappel, le comics a été écrit par Cullen Bunn, Il est disponible chez Boon Studios en VO et chez Glénat Comics en VF.