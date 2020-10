HiComics reporte les sorties de Tortues Ninja Classics 2 et de l'omnibus Locke and Key

C'est le directeur de publication Sullivan Rouaud qui l'a annoncé il y a quelques heures à travers une vidéo youtube. Le très attendu Tortues Ninja Classics Tome 2 ne sortira pas au mois d'octobre comme c'était prévu mais le 25 novembre. En cause, un petit problème d'impression au niveau des couleurs de la couverture.

L'autre report fait tout aussi mal puisque l'omnibus Locke and Key ne sortira pas non plus à la date prévue. Repoussé une première fois de novembre à décembre, cette fois, il est carrément repoussé à juillet 2021. Concernant ce dernier, le report est dû au fait que l'omnibus ne sera tout simplement pas prêt à la date prévue aux Etats-Unis.