Deux clips de gameplay pour Spider-Man: Miles Morales

Deux nouveaux clips du jeu Marvel's Spider-Man : Miles Morales ont été diffusés, qui en plus de dévoiler quelques minutes de gameplay, introduisent aussi deux personnages, un vilain bien connu faisant partie des Sinister Six et un nouveau coéquipier pour Miles, ou presque.

La première vidéo confirme bien la présence de Peter Parker , alors que les deux Spider-Man font face à l'évasion du Rhino ! Qui semble être l'un des tout premiers boss du jeu, Parker n'étant logiquement présent qu'au début de l'histoire.

Dans la seconde vidéo, Miles se trouve un nouveau partenaire en la personne de... Spider-Cat ! On vous laisse découvrir ce nouveau super-héros.

Marvel's Spider-Man : Miles Morales sort le 12 novembre prochain, en même temps que la PS5.