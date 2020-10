Le regret d'Eric Kripke sur la saison 2 de The Boys

La seconde saison de The Boys s'est achevée vendredi dernier sur Amazon Prime Video, et son créateur Eric Kripke est revenu sur son plus grand regret dans cette saison. Dans une interview pour Inside The Boys, Kripke explique qu'il aurait aimé qu'une certaine scène entre Homelander et l'un de ses Doppelgangers, aille encore plus loin que ce que l'on a pu voir. La scène en question voit son double souhaitant apaiser Homelander et s'apprêtant à lui pratiquer un acte sexuel, qui ne se fera pas, alors que Kripke aurait aimé aller jusqu'au bout.

"J'ai l'impression que l'on a laissé de l'argent sur la table avec cette scène." déclare-t-il. Le showrunner annonce aussi que l'on peut s'attendre à une saison 3 "P***** de folle", que Stormfront n'est clairement pas morte et que Black Noir reviendra.