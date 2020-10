[Preview VO] DIE!namite #1

Demain paraitra le premier numéro du crossover entre de nombreuses franchises de l'éditeur Dynamite Entertainment, intitulé DIE!namite. Declan Shalvey & Fred Van Lente au scénario et Justin Mason & Vincenzo Garratu au dessin, pour une histoire qui réunira Red Sonja, Vampirella, John Carter of Mars et d'autres, face à une menace commune et... des zombies !

En enfer, un mal s'éveille. Dans les années 30 sur Terre, un grand danger menace le globe. Dans les confins de l'espace, Vampirella tient absolument à découvrir un mystérieux secret... DIE!NAMITE est un évènement qui réunit tous les célèbres personnages de Dynamite comme vous ne les avez jamais vus auparavant. Ils s'assemblent pour affronter leur plus grande menace. Certains... avaient même disparus !.