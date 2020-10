Peter Parker présent dans le jeu Spider-Man: Miles Morales

Si Peter Parker était à l'affiche du premier jeu Marvel's Spider-Man et sera de retour dans un second opus, il se pourrait tout de même qu'il passe dire bonjour dans le spin-off consacré au jeune Spider-Man de l'univers Ultimate dans Marvel's Spider-Man : Miles Morales. Une nouvelle promo du jeu sur le compte instagram d'Insomniac Games présente un rapport du Daily Bugle, parlant de deux Spider-Men qui survolent la ville de New York, et se demandant qui est le nouveau.

Peter Parker sera donc bien présent dans le jeu, sans doute pour aider le jeune Miles à se lancer dans son nouveau rôle de super-héros. On a un aperçu des deux en mouvement dans la vidéo, est-ce que cela laisse pressentir un mode co-op dans le jeu ? Tout est possible, mais rien n'est officiellement annoncé pour le moment.

Marvel's Spider-Man : Miles Morales sortira le 12 novembre sur la nouvelle PS5.