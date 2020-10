Swamp Thing cartonne... sur la CW !

Vous avez bien lu ! La série TV Swamp Thing, qui a été diffusée l'année dernière sur DC Universe, est actuellement en train de cartonner sur la CW ! En effet, Halloween approchant, le premier épisode de la série TV (un épisode de 90 minutes) a été diffusée sur la chaîne qui diffuse The Flash , Legends of Tomorrow et autres. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cela aura bien marché puisque le premier épisode aura été vu par 1.1 millions de téléspectateurs !

Par rapport à l'heure de diffusion, il s'agit tout simplement du meilleur résultat de la chaîne et ce, depuis le 19 mai (date de diffusion de Stargirl). Des résultats qui, une fois encore, soulèvent de nombreuses questions quant à la plateforme de diffusion originelle DC Universe.

