Au fil des mois, DC avait dévoilé plusieurs éléments liés au film animé Batman: Death in the family. Au total, nous avons eu pas moins de deux trailers et un clip vidéo (news disponible ici). Et visiblement, ce n'est pas fini ! En effet, le film a beau sortir dans deux jours aux Etats-unis, pas moins de trois autres vidéos ont été dévoilées ces derniers temps.

Les voici :