Nouvelle vidéo pour Batman: Death in the family

Il y a quelques mois, DC avait dévoilé un premier trailer pour son film animé : Batman: Death in the family, l'adaptation du comics A death in the family sorti dans les années 80 et qui met en scène la mort du deuxième Robin : Jason Todd. Il y a quelques jours, un seconde trailer a fait surface. Hier, l'éditeur en a encore mis une couche en dévoilant une nouvelle vidéo. Cette fois, on se concentre sur la scène du cinéma avec Bruce et ses parents.

Voici la vidéo :