Ryan Ottley quitte Amazing Spider-Man

L'artiste Ryan Ottley a annoncé sur Twitter qu'il a fait le choix de quitter la série Amazing Spider-Man sur laquelle il travaille depuis 2018. Il précise qu'il s'agit simplement de son envie de travailler sur d'autres projets chez Marvel, dont certains sont déjà lancés.

"J'ai décidé de quitter Amazing Spider-Man . C'était le premier comics que j'ai acheté étant plus jeune, je le voyais comme le meilleur super-héros qui existait. Donc j'ai toujours voulu réaliser ce rêve d'être un jour l'artiste de ASM. Et maintenant avec deux ans passés sur le titre et 20 numéros à mon actif, je pense que j'ai eu ma dose et j'ai envie de bosser sur d'autres projets, jouer avec d'autres personnages." confie Ottley, et annonce qu'il "sera de retour chez Marvel rapidement sur un nouveau projet qui l'enthousiasme, et qui est actuellement en pre-productions pour les designs".

Amazing Spider-Man #850, qui vient de sortir, sera donc son dernier numéro sur le titre.