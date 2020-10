Une cover hommage à Walking Dead pour Crossover

La série évènement chez Image Comics, Crossover, se dote d'une nouvelle couverture variante et pas des moindres, elle est réalisée par Ryan Ottley (Invincible) et rend hommage au plus gros succès de l'éditeur, The Walking Dead. Elle reprend la couverture du tout premier numéro de la série de Robert Kirkman, dessinée à l'époque par Tony Moore. Elle sera exclusive au comic shop Stadium Comics, et limitée à 500 copies.

Crossover réunira le duo de God Country, Donny Cates et Geoff Shaw, dans une série qui verra des personnes ordinaires subir les évènements que l'on ne voit habituellement que dans les comic books. le premier numéro sort le 4 novembre.