Des couvertures variantes inspirées du film Black Widow

À défaut de pouvoir sortir son film, on fait des couvertures variantes qui font référence à celui-ci ! Après Wonder Woman 1984, c'est Black Widow qui a droit au même traitement du côté de Marvel, avec trois couvertures mettant en scène le personnage interprété par Scarlett Johansson et son univers cinématographique.

Elles sont réalisées par Jen Bartel pour Black Widow #3, Chris Samnee pour Widowmakers: Red Guardian and Yelena Belova #1 et Stefano Caselli pour le one-shot Black Widow: Widow's Sting #1.

Black Widow de Cate Shortland a été repoussé à l'année prochaine, le 7 mai 2021.