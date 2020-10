Des variant covers spéciales Wonder Woman 1984

Pour le moment, la sortie de Wonder Woman 1984 est toujours prévue quelques jours avant le nouvel an. DC Comics poursuit donc sa campagne promotionnelle en dévoilant des couvertures variantes rendant hommage à l'héroïne interprétée par Gal Gadot.

Planifiées en premier lieu en juin, elles avaient été décalées au mois d'octobre avant d'enfin être déplacées pour la fin d'année. Frank Cho a réalisé la variant d'Action Comics #1028, J. Scott Campbell celle de Batman #104, Jenny Frison celle de Batman/Superman #13, Stanley "Artgerm" Lau celle de Detective Comics #1032, Nicola Scott celle de The Flash #767, Jim Lee et Scott Williams celle de Justice League #58, Gabrielle Dell'Otto celle de Superman #28 et Adam Hugues celle de Wonder Woman #786.

Il n'y a plus qu'à espérer que Wonder Woman 1984 ne verra pas une nouvelle fois sa date de sortie repoussée.