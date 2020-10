[Preview VO] Avengers #37

Le final de The Age of Khonshu

C'est le grand final de l'arc en cours "The Age Of Khonshu" dans le numéro 37 de la série Avengers, par Jason Aaron et Javier Garron. Voici la preview du numéro qui sortira mercredi prochain, le 14 octobre.

The Age of Khonshu atteint sa retentissante conclusion ! Les Avengers passent à l'offensive contre un Khonshu que le pouvoir a corrompu, au coeur de la nouvelle ville de Thebes. Mais quel camp choisira Moon Knight ? Et la Terre est-elle condamnée dans tous les cas ?