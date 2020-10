Premières images pour la série M.O.D.O.K.

La série animée "stop-motion" M.O.D.O.K. de Marvel et Hulu verra Patton Oswalt dans le rôle principal du vilain, alors que Aimee Garcia sera sa femme Jodie, Ben Schwartz son fils Lou, et Melissa Fumero sa fille Melissa. Voici les premières images de la série, dévoilées par Entertainment Weekly.

Le pitch de la série est simple, que fait le Mobile Organism Designed Only for Killing lorsqu'il ne tue pas ou ne s'attaque pas aux héros de l'univers Marvel. Voici le synopsis officiel :

Dans Marvel's M.O.D.O.K., le super-vilain mégalomaniaque M.O.D.O.K. a longtemps couru après son rêve de conquérir le monde. Après des années d'échecs à combattre les plus grands héros de la Terre, M.O.D.O.K. a mené son organisation A.I.M. à la ruine. Démis de ses fonctions de leader de l'A.I.M., tout en devant gérer un mariage et une vie de famille chancelants, le Mental Organism Designed Only for Killing est confrontré à son plus grand défi : la crise de la quarantaine !