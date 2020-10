Le crossover Locke & Key/Sandman sera le dernier de la série

Les routes des éditeurs IDW Publishing et DC Comics vont à nouveau se croiser avec le crossover des franchises Locke & Key et Sandman , intitulé Hell & Gone, qui débutera en décembre chez IDW. Et selon le scénariste Joe Hill , créateur de Locke & Key avec Gabriel Rodriguez, il s'agira probablement du dernier crossover pour sa série.

"C'est probablement notre dernier crossover, parce que c'est assez difficile d'imaginier justifier un crossover où, disons, Tyler Locke rencontre Howard The Duck." confie Hill .

Concernant l'histoire de ce crossover, Mary Locke tentera de sauver son frère, John "Jack" Locke, de l'enfer. Une quête qui lui demandera de se montrer plus rusée que Roderick Burgess, trouver son chemin dans la Maison du Mystère et risquer de rencontrer Le Corinthian dans un royaume des rêves en désintégration. Locke & Key/Sandman: Hell & Gone #0 sort le 9 décembre et sera une sorte de résumé des deux univers, pour vraiment lancer le crossover le 10 février avec le numéro 1. Et c'est bien Joe Hill et Gabriel Rodriguez qui seront aux commandes de celui-ci.