Batwheels : une série animée sur la Batmobile en production

Warner Bros Animation et Cartoon Network vont s'associer le temps de réaliser une série animée autour de l'un des plus célèbres véhicules tirés d'un comics : la Batmobile. Intitulée Batwheels, la série sera diffusée sur HBO Max et a pour cible principale les enfants.

A noter que le producteur exécutif sera Sam Register qui a d'ores et déjà produit Teen Titans.

Voici une petite description de la série à venir :

Ils ne sont PAS Batman et Robin. Ce sont les Batwheels – un groupe impressionnant de véhicules super puissants et justiciers qui défendent Gotham City aux côtés de Batman, Robin, Batgirl et d’une foule de super héros de DC. Venant tout juste d’être créés par le Batcomputer, nos héros sont essentiellement des enfants qui n'ont que peu d’expérience dans la vie. Dirigés par Bam (la Batmobile), les Batwheels – Bibi (le Batgirl Cycle), Red (le Redbird), Jett (le Batwing) et Buff (le Bat Truck) – doivent faire face aux difficultés grandissantes de la nouvelle super équipe ainsi qu’à celles qui accompagnent le fait d’être un enfant.