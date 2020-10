Début de tournage la semaine prochaine pour Spider-Man 3

Après de nombreux changements de dates et tout autant d'hypothèses, la date de tournage de Spider-Man 3 est (enfin) tombée. C'est donc dès la semaine prochaine que les équipes se rendront sur les lieux du tournage. Pour être plus précis, disons que certaines rues de New-York ne seront plus accessibles à partir du 16 octobre.

Notons d'ailleurs que l'acteur Jacob Batalon (Ned Leeds) s'est dit excité à l'idée de reprendre le tournage et de revoir les équipes de production, mais également un petit peu anxieux à l'idée de reprendre après un an sans travailler ou presque.