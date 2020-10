[Preview VO] American Vampire 1976 #1

La série American Vampire de Scott Snyder et Rafael Albuquerque est de retour pour un nouveau volume ! Celui-ci se déroule cette fois en 1976 et sera composé de neuf numéros. Le premier sort aujourd'hui, 3.99$ USD pour 32 pages.

L'amérique est brisée. La confiance entre le peuple et le gouvernement s'est effondrée. La paranoïa a pris le dessus. On est en 1976, et ceci est le chapitre de conclusion d'American Vampire ! Skinner Sweet a tout essayé pour regagner son immortalité perdue. Sans pouvoir ni objectif, il est désormais décidé à finir en beauté. Dans un rally moto au coeur du désert lors duquel il se rapproche de son désir de mort, Pearl Jones et un partenaire surprise le retrouvent pour lui proposer une dernière mission : Le Marchand Gris et ses soupirants s'apprêtent à lâcher l'enfer sur Terre, juste au moment du bicentenaire de l'Amérique. La catastrophe en vue, c'est à Skinner et Pearl de travailler ensemble pour changer le cours de l'histoire, ou mourir en essayant.