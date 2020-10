Josh Brolin a refusé d'autres rôles Marvel avant Thanos

Dans un podcast américain, Josh Brolin s'est livré sur sa décision de rejoindre le MCU dans le rôle de Thanos. L'acteur a expliqué qu'au départ, il ne s'agissait que d'un caméo à la fin d'Avengers : Age of Ultron et qu'il aurait refusé de rejoindre la bande si c'était pour incarner un Avenger.

Par la suite, Josh Brolin explique qu'il a refusé les avances de Marvel Studios à de maintes reprises. Puis l'offre pour interpréter le Titan fou a paru être un challenge intéressant pour Le Comédien qui appréciait "le fait que c'était tous les Avengers réunis pour faire face à un seul gars". Il est également revenu sur l'aventure CGI pour donner vie à son personnage :

Soudainement j'avais tout cet équipement sur moi, avant de commencer à tourner, avec les points et tout ça. Je mettais mon coude sur mon genou et je levais la main et puis il avait déjà un rendu brut de cela. Donc plus je voyais cela plus je réalisais : "Oh c'est un véritable gars. Ce n'est pas un grand bonhomme violet, c'est un gars avec des organes, des cellules, des émotions". Après c'est devenu amusant.