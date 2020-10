Batwoman à la recherche d'un acteur pour Amygdala ?

La galerie de super-vilains de la série TV Batwoman continue de s'étoffer. En effet, on dirait bien que la série TV soit actuellement à la recherche d'un acteur pour tenir le rôle d'Amygdala, un super-vilain de seconde zone de l'univers de Batman . Pour le moment, la recherche parle d'un homme de n'importe quelle éthnie ayant entre 30 et 40 ans pour un rôle de méchant. La description est donc assez vague, mais lorsque l'on sait qu'Amygdala et Zsasz ont beaucoup travaillé par le passé et que Zsasz vient d'être annoncé, on ne peut que penser à Amygdala en premier lieu.

Pour rappel, le personnage a été créé par Alan Grant et Norm Breyfogle en 1992 à travers Batman: Shadow of the Bat #3. De son vrai nom Aaron Helzinger, un homme à qui on a retiré les amygdales. Depuis, il est fréquemment pris par des crises de folies meurtrières.