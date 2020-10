Black & White annonce du Spirit et du Photonik

L'éditeur français Black & White annonce une nouvelle grosse sortie pour rejoindre son catalogue, il s'agira d'un album consacré au Spirit de Will Eisner, pour les 80ans du personnage. Au programme : 10 histoires, de nouvelles couleurs et du rédactionnel. L'album sera disponible en début d'année prochaine.

Des nouvelles aussi du côté de Photonik, la création de Ciro Tota. Fin septembre est sorti la collection All in color Photonik, et ce sont des épisodes inédits qui débarquent dès ce mois-ci, avec la première partie de l'histoire Le dernier des Sagamores. Vous avez la couverture de celle-ci juste en dessous, colorisée par Richard Isanove. Pour le reste de Photonik, Black & White partage son programme jusqu'à la fin de l'année.

Vous pouvez retrouver toutes les infos, et notamment comment se procurer ces ouvrages, sur leur site officiel.