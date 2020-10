Gal Gadot en couverture de Rolling Stone

Avec et sans l'armure dorée

Alors que le film est pour le moment prévu le 25 décembre aux États-Unis et le 30 en France, après de nombreux reports successifs, la promotion pour Wonder Woman 1984 continue malgré tout son petit bonhomme de chemin. L'actrice Gal Gadot sera dans ce cadre en couverture du magazine Rolling Stone Columbia pour le numéro de mois-ci. Deux versions seront disponibles, l'une de l'actrice portant l'armure dorée de son personnage, et une autre de l'actrice simplement.