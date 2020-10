[Sorties Comics] Lundi 05 Octobre

Altaya



Le volume que vous tenez entre les mains est très particulier à plus d’un titre. Tout d’abord, il est le dernier consacré à la série Poe Dameron. En effet, après trente et un épisodes signés Charles Soule (Obi-Wan & Anakin), Phil Noto (Chewbacca) et Angel Unzueta (Star Wars : Les Ruines de l’Empire) et deux Annuals, le titre ferme ses portes. La raison de cet arrêt vient de la deuxième particularité de cet album. Vous le savez déjà, dans le tome 33, Poe Dameron et l’Escadron Black ont rempli leur mission : ils ont récupéré Lor San Tekka qui a ainsi pu compléter la carte menant jusqu’à Luke Skywalker.

