Adam Tsekhman / Gary Green passe régulier pour la saison 6 de Legends of Tomorrow

La nouvelle nous vient directement d'Entertainment Weekly. Ainsi, non seulement l'acteur Adam Tsekhman sera bien de retour pour la saison 6 de la série TV Legends of Tomorrow, mais en plus son personnage de Gary Green va passer régulier. Notons que l'objectif final de cette décision a déjà été annoncée. En effet, l'idée serait d'explorer l'origin story du personnage. Une origin story d'ores et déjà annoncée comme étant "encore plus bizarre qu'on ne pourrait l'imaginer".

Pour rappel, le personnage a commencé à apparaître de manière régulière dès le début de la saison 3.